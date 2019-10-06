Fatih Erbakan'dan CHP'ye 'sakal yasağı' tepkisi!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Millet AK Parti'yi cezalandırmak için CHP'li adayları seçti. Şimdi de CHP'li belediye başkanları milleti cezalandırmak için kolları sıvadı." dedi.



Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Teşkilatı'nın 1'inci Kongresi, kentteki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarının icraatlerini eleştirdi.

'Biz laf üreten iktidar olmayacağız'

"Biz Yeniden Refah Partisi iktidarında laf üretmeyeceğiz." diyen Başkan Erbakan, "Yıllar boyunca bizden öncekileri suçlayıp, onların yaptıklarını anlatmakla vakit harcamayacağız. 31 Mart, 23 Haziran seçimlerinden sonra biz şunu söyledik: 'Millet AK Parti'yi cezalandırmak için CHP'li adayları seçti. Şimdi de CHP'li belediye başkanları milleti cezalandırmak için kolları sıvayacak.' ifadelerini kullandı.

'CHP, genetik özelliğini yine yerine getiriyor'

Başkan Erbakan seçimlerden sonra söylediklerinin gerçekleşmeye başladığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Küçükçekmece Belediyesi 19 Eylül'de yayımladığı genelgeyle belediye personeline 'Sakal bırakamazsınız.' demeye kalkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Kanunun kılık kıyafet hükümlerine uymayanlar hakkında disiplin soruşturması açılacağını ifade ediyor. Bu bildiğimiz CHP, 50 - 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor."