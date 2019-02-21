Fatih Erbakan'dan Cammu Keşmir açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hindistan zulmünün sürdüğü Cammu Keşmir'deki krizle alakalı bir basın açıklaması yaptı.

İşte Fatih Erbakan'ın Cammu ve Keşmir'de tehlikeli gidişat başlıklı açıklaması:

15 Şubat 2019 tarihinde Cammu ve Keşmir’e bağlı Srinagar’in Pulwama bölgesinde güvenlik araçlarına düzenlenen saldırıda 44 kişinin yaşamını kaybetmesi üzerine Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh’ın ve Hindistan Başbakanı Modi’nin Pakistan’a yönelik suçlayıcı açıklamalarından sonra, askeri bakımdan kuşatma altına alınan ve adeta açık cezaevine dönüştürülen Cammu ve Keşmir’de korku dolu bekleyiş sürerken, buradaki masum Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine son verilmesi ve sağduyunun hâkim olması için başta Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve tabiki Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz.

"Müslümanlara yönelik çok tehlikeli bir süreç"

Hindistan’da Nisan ayında yapılacak olan genel seçimler öncesi Cammu ve Keşmir bölgesinde meydana gelen ve hiç kimsenin tasvip etmediği bu terör olayının gerçekleşmesinden sonra, Hindistan’da iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bu saldırı üzerinden hareketle siyasi atmosferi tehlikeli boyutlara taşıyan beyan, tutum ve davranışları Hindistan’daki Müslümanlara yönelik çok tehlikeli bir süreci de beraberinde getirmiştir.

Bu gelişmelerden sonra,Hindistan’ın değişik eyaletlerinde eğitim görmekte olan Keşmirli Müslüman öğrencilerin tahliye edilmeleri ve otobüslerle Keşmir’e taşınmaları bunun en somut örneğidir.

Sözkonusu terör saldırısından sonra, özellikle Pakistan’a yönelik suçlayıcı açıklamalar sonucunda Pakistan'ın Keşmir’de faaliyet gösteren örgütlere finansal destek ve silah yardımı yaptığı iddiasıyla terör olaylarının merkezine çekilmeye çalışılması sorunun çözümünden çok, daha da girift bir hal almasına neden olabilir.

"Terör saldırısını bahane ederek..."

Pulwama saldırısı ile Pakistan ve Hindistan arasında yeniden gerginleşen ilişkilerin daha sağlıklı bir seyirde sürdürülebilmesi için tüm tarafları sağduyulu olmaya ve sorunların karşılıklı müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu vesileyle, Pulwama'da meydana gelen terör saldırısını bahane ederek, Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik tehdit ve yıldırma politikaları başta olmak üzere, bu bölgede kazılan tüm askeri siperlerin kaldırılması ve insan hakları ihlallerinin bir an önce sona erdirilmesi en büyük beklentimizdir.

Sonuç olarak, tüm İslam Alemi’nin kanayan yarası Cammu Keşmir sorununa sessiz kalan ve bu konuda hiçbir adım atmaya yanaşmayan uluslararası kuruluşları acilen sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.