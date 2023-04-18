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Gündem Fatih Erbakan'dan Bursaspor'a dikkat çeken ziyaret!
Gündem

Fatih Erbakan'dan Bursaspor'a dikkat çeken ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 19:21:00 -
Fatih Erbakan'dan Bursaspor'a dikkat çeken ziyaret!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bursaspor Kulübü’ne dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Bursaspor Kulübü'nü ziyaret eden Fatih Erbakan, "Bursaspor'un yeri her zaman Süper Lig’tir" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete, yeşil-beyazlı kulüp adına Başkan Ömer Furkan Banaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin ve Emre Planalı katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ‘Yadigar Hatıra Bilet’ kampanyasına 1963 adet ile destek olurken, "Bursaspor'un yeri her zaman Süper Lig’tir. Camiasıyla, taraftarıyla inşallah yakın zamanda ait olduğu yere dönecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ömer Furkan Banaz, Erbakan'a Bursaspor forması hediye etti.

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