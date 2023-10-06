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Siyaset Fatih Erbakan'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-10-06 21:14:00 -
Fatih Erbakan'dan Bakan Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Fatih Erbakan ve Suat Kılıç, Ankara’daki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısı için Bakan Yerlikaya’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, terörle ve suç örgütleriyle mücadele gündemi istişare edildi.

Erbakan ile Kılıç’ın ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Kılıç’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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