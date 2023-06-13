Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması! 'Devlet işverenlere destek olmalı'

Fatih Erbakan partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, "Asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabi işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım" dedi.

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini de belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO