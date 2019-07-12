Fatih Erbakan'dan Ali Babacan açıklaması!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile ilgili olarak, "Üç seçim neden beklediniz o zaman? İşler kötüye gidince bir anda ortaya çıktınız. Ortadaki hatada sizin de payınız var" dedi.

Fatih Erbakan, AKİT TV'de yayınlanan Vizyon programına katıldı.

Erbakan, her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklemenin doğru olmadığını belirterek, "Bahsettiğiniz isim 13 yıl AK Parti bünyesinde bakanlık yaptı. Partinin MYK’sında bulundu. Gelinen nokta iyi ise de kötü ise de sizin eseriniz. İşler iyi ise sizin eseriniz, kötü ise Sayın Tayyip beyin eseri. Böyle olmaz. Siz direk kötü diyorsunuz. Burada en büyük paye de sizindir. Ekomomiyi yönettiniz. Durumun buraya gelmesinde en büyük pay sizindir. Birden çıkıp ‘Biz ülkeyi kurtaracağız’ diyorsunuz. Tayyip Beyi eleştiriyorsunuz. Üç seçim neden beklediniz o zaman? İşler kötüye gidince bir anda ortaya çıktınız" dedi.