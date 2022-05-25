  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan'dan Abdülhamid Han'ı hedef alan siyasilere çağrı! Tek tek saydı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Abdülhamid Han'ı hedef alan siyasilere çağrı! Tek tek saydı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamid Han'a yönelik iftiralara cevap verdi ve “Dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edilen Sultan Abdülhamid’in, ‘istibdatçı’ olduğunu iddia edenleri hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz” dedi. Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamid Han'ın bazı önemli icraatlarını da tek tek saydı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 21:11:00 -
Fatih Erbakan'dan Abdülhamid Han'ı hedef alan siyasilere çağrı! Tek tek saydı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sultan Abdülhamid tartışmalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Bilim ve fen hareketlerinin yurdumuzda gelişmesine öncülük etmiştir"

Abdülhamid Han’ın, Osmanlı’nın son döneminde kalkınma hareketinin öncüsü olduğunu belirten Erbakan, "Geçtiğimiz günlerde bazı siyasiler, Sultan Abdülhamid Han aleyhinde bir takım sözler sarf ettiler. Sultan 2’nci Abdülhamid Han Mekteb-i Mülkiye, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kız Öğretmen Okulu, Yüksek Mühendislik Fakültesi gibi ilim yuvalarını kurarak bilim ve fen hareketlerinin yurdumuzda gelişmesine öncülük etmiştir.

"Aşı ve serum üreten Bakteriyolojihane gibi millet hayrına çok önemli kurumları açmış"

Ayrıca Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele maksadıyla aşı ve serum üreten Bakteriyolojihane gibi millet hayrına çok önemli kurumları açmış, bir yandan da ciddi şekilde uyguladığı tasarruf tedbirleriyle Osmanlı Devleti’nin borcunu yarı yarıya azaltmıştır.

Vatan ve millet sevdalısı Sultan Abdülhamid’i her zaman hayırla ve hürmetle yad edeceğiz.

"Tüm zamanların en büyük siyasi dehası"

Dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edilen Sultan Abdülhamid’in, ‘istibdatçı’ olduğunu iddia edenleri hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz.

"Siyonizm’e karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiştir"

Biz Yeniden Refah Partisi olarak Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ı Siyonizm’e karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı milletin evlatlarını kendi evlatlarından ayırmayacak kadar seven bir padişah olarak her zaman hürmet, muhabbet ve hayır dua ile anacağız” ifadelerini kullandı. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay