Fatih Erbakan'dan '6284'ü iptal edin' çağrısı! 'Kanunu ithal ettiğimiz Avrupa'da kadının beyanı esas değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyonistlerin oyununa dikkat çekti!

Sözlerine, "Bugün dünyada maddi gücü eline geçirmiş olan siyonistler; kendilerinden başka yaratılmış olan insanları, insan olarak kabul etmedikleri gibi 'Bizim dışımızdaki tüm insanlık bize köle olarak yaratıldı, tümü bize hizmet etmelidir' diyorlar." ifadesi ile başlayan Fatih Erbakan, "Siyonistler, ekonomik kriz, açlık, yoksulluk ve kaos oluşturarak tüm dünyayı ve tüm insanlığı manipüle ediyor, birbirine düşürüyor, güçsüzleştiriyor. İnsanlığı sömürüyorlar, bölüp parçalayıp yutuyorlar, yönetiyorlar." dedi.

Türk toplumunu ayakta tutan en büyük gücün "sağlam aile" olduğunu belirten Erbakan, "Bu güçler; en son noktada, toplumları bir arada tutan en önemli unsurun aile olduğunu bildikleri için bu toplumun temel yapıtaşı, sigortası, sağlıklı nesillerin yetişmesi için olmazsa olmaz olan aile müessesini ortadan kaldırmak, yıkıma uğratmak noktasında planlar geliştiriyorlar. Bu noktada da tabi karı-kocanın birbirine düşürülmesi, yuvaların yıkılması, evliliğin, aile müessesinin hiç olmaması, olsa bile boşanılması, parçalanması noktasında çalışmalarını ciddi bir şekilde sürdürüyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki toplumun temel yapıtaşı, sigortası olan aile yıkıldığı zaman toplum da çok ciddi bir yıkıma uğrayacaktır." şeklinde konuştu.

'Kaş yapayım derken göz çıkaran bir kanun'

İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılan 6284 Sayılı Kanun'un da aynı güçler tarafından özel olarak laboratuarlarda hazırlandığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

6284, aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için çok etkili bir silahtır. Yaşanan olaylar bu gerçeğin en önemli ispatıdır. Yaklaşık 2 milyon baba evinden uzaklaştırılması; ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla 10 milyon insanın bu garabet kanundan olumsuz bir şekilde etkilendiğinin en açık bir ispatıdır. Kaş yapayım derken göz çıkaran bir kanun haline gelmiş. Bu uygulamalarda en çok da kadınlar ve çocuklar, aile müessesi zarar görüyor, çocuk babasız kalıyor, kadın tek başına kalıyor. Yuva parçalanıyor, yıkılıyor.

'2 milyon baba evinden uzaklaştırıldı'

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği sürecin başında 2011 yılında Türkiye’de 121 kadın cinayeti varken 2019 yılında Türkiye’de yıllık 474 kadın cinayeti yaşandı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nden elde edilen resmi rakamlara göre; 6284 Sayılı Kanun sebebiyle son 5 yılda "1 milyon 973 bin" erkeğin evden uzaklaştırma cezası aldığı görülmektedir. Yani yaklaşık olarak 2 milyon baba evinden çoluğundan çocuğundan uzaklaştırılıyor, ailesiyle ve dolayısıyla 10 milyon insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur.

'Bu kanun aslında kadınları perişan ediyor'

İstanbul Sözleşmesi ve sözde kadını koruduğu, kadına şiddeti önlediği iddia edilen 6284 Sayılı Kanun, kadına olan şiddeti önlemeyi bırakın, katlanarak artmasına sebep olmuştur 6284 Sayılı Kanun, sözüm ona kadını koruma adı altında yuvayı yıkmakta, aileyi dağıtmaktadır. Çocukları, babaları ve aslında kadınları perişan etmektedir. Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur. Bu sebeple saadet, selamet getirmesi, kadını koruması mümkün değildir. İstatistikler ve veriler bunun korumadığını gösteriyor. Ayrımcılık yaparak kadın ve erkeği birbirine düşman ediyor.

Avrupa kadının beyanını esas almıyor!

6284, bütün erkekleri, kocaları potansiyel bir canavar, şiddet suçlusu olarak görüyor ve gösteriyor. Bir iftira beyanla milyonlarca baba psikolojik, sosyolojik yıkıma ve cinnet geçirmeye sevk edilmiştir. Bu kanun, Anayasamızın 10. Maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu kanunu savunan çevrelerin yıllardan beri gece-gündüz dile getirdikleri kadın-erkek eşitliği iddiasına da aykırı bir durumdur. Madem kadın-erkek eşitliğini savunuyorsunuz, öyleyse aynı kanunun aynı şekilde erkekler için de olması lazım. Bu kanunu ithal ettiğimiz Avrupa'da bizimki kadar uzun süreli bir uzaklaştırma ortada yok. En fazla 15 günlük bir uzaklaştırma var ve burada delil aranıyor. Eğer ispat edemezse kadının söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkarsa çok ciddi yaptırımlara maruz kalıyor. Bizde bu tedbirlerin hiçbir tanesi yok.

İnancımızdan, kültürümüzden, değerlerimizden referans alan yerli ve milli düzenlemelerle, kanunlarla aileyi, kadını, çocuğu, insanı korumamız gereklidir. Biz millet ve ülke olarak bunu yapabilecek bilgiye, birikime, tecrübeye, geçmişe ve kültüre sahibiz. Hem inancımızdan hem Türk milleti olarak atalarımızdan, törelerimizden gördüklerimiz ortadadır. Dolayısıyla biz ülke ve millet olarak bu konuda batıdan ithal kanunlarla düzenlemelere, dış güçlerin dayattığı bir takım kanun ve düzenlemelere, sözleşmelere asla ihtiyaç duymuyoruz. Kültürümüze, inancımıza örf ve adetimize uygun ve herkesçe kabul edilebilir yasaları ve düzenlemeleri yürürlüğe sokmamız gerekiyor. Aile ve sosyal politikalar alanında yerli ve milli yasalar yapılmalı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, acımasız, yuva yıkan bir garabet halindeki 6284 sayılı kanun da derhal iptal edilmelidir. Tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Dış güçlerin bu sinsi oyunlarına alet olmayın, milyonlarca yuvanın yıkılmasının günahına ortak olmayın diyoruz.