Fatih Erbakan'dan 28 Şubat mesajı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından 28 Şubat darbesine dair mesaj yayımladı. Erbakan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tarihe 28 Şubat Darbesi olarak geçen ve Erbakan Hocamız'ın, Türkiye'nin kalkınması için attığı adımları engellemek için yapılan darbenin 22. senesinde, bu darbeye karşı hedeflerinden taviz vermeyen ve sükunetle yaklaşan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle yad ediyorum."

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