Fatih Erbakan 'Tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz' dedi ve ekledi: LGBT sapkınlığına geçit vermeyeceğiz

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fatih Erbakan, son günlerde sözde onur haftası ile gündeme gelen LGBT'lilere de değindi. Erbakan, "Allah’ın lanetine vesile olacak LGBT sapkınlığı dış güçler eliyle toplumumuzun dibine bir dinamit olarak yerleştirilmek isteniyor." dedi.

'Geçit vermeyeceğiz!'

"LGBT sapkınlığına ecdat yadigarı, İslam’a bin sene bayraktarlık etmiş bu topraklarda geçit vermeyeceğimizi bununla mücadele edeceğimizi bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz." diyen Fatih Erbakan, toplumdaki sıkıntıları çözecek 4 aşamalı planın yürürlüğe konulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Birinci adın olarak eğitim sistemi ve müfredatın mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor. Materyalist ve dünyacı bir müfredat gençlerimizi perişan ediyor. Bilimsel kalitesi yüksek bir nesil yetiştirirken, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir nesil yetiştirecek bir müfredat hayata geçirilmeli.

İkinci adım olarak medyanın mutlaka ıslah edilmesi lazım. Yarışma programları, diziler, ücretli dijital ortamlar gençlerimizi felakete sürüklüyor. Sadece müstehcenlik değil iktidara yakın kanallarda yayınlanan dizilerde dayatılan yaşamlar gençlerimizi zehirliyor.

Üçüncü olarak Aile ve Sosyal Politikalar alanındaki yasa ve politikaların düzenlenmesi lazım. Batı'dan ithal kadını koruyacağım derken yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun gibi kanun ve düzenlemelerin kaldırılması.

Son olarak da ahlaki çöküntünün, ailelerin dağılmasının ve pek çok sıkıntının başında ekonomik kriz ve yoksulluk geliyor. Bu alanda atılacak adımlar da çok önem arz etmektedir.