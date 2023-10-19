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Siyaset Fatih Erbakan TBMM'de 'artık yeter' dedi!
Siyaset

Fatih Erbakan TBMM'de 'artık yeter' dedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 19:10:00 -
Fatih Erbakan TBMM'de 'artık yeter' dedi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak İsrail’in Gazze’deki hastane katliamına sert tepki gösterdi.

Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü karşısında harekete geçme çağrısında Bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'deki büyükelçimiz acilen geri çağrılmalı, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi derhal sınır dışı edilerek istenmeyen adam ilan edilmeli, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü acilen kapatılmalıdır. Özellikle İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak üzere Malatya'da kurulan Kürecik Füze Radar Sistemi bir an önce kapatılmalı, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından derhal durdurulmalı, Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları ABD ve İsrail'e kapatılmalı, Amerikan ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların acilen iptal edilmesi gerekir.

Türkiye öncülüğünde Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkaran uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de bir tutuklama kararı çıkarması ve Adalet Divanı'nda yargılanması için gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin kapatılması gereklidir."

‘İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşları da yargılanmalı’

Erbakan, İsrail ordusunda görev yapan ve hem Türkiye Cumhuriyeti hem de İsrail vatandaşı olan askerlerin tespit edilerek, insanlığa karşı suç işlemekten Türkiye'de yargılanması gerektiğini söyledi.

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