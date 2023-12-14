Fatih Erbakan: Siyonizm bir mikroptur!

Erbakan, Dinamit programında gazeteci Latif Şimşek'e konuk oldu.

Şimşek programda katil İsrail'in Filistin topraklarında soykırıma dönüşen katliamını Erbakan'a sordu.

Fatih Erbakan, siyonistlerin sapık bir inancının olduğunu söyledi.

Erbakan, "Şeytan ile iletişim kurma kitabı var bunların. Tevrat'ı da buna göre tahrip ettiler. Bunlara göre kendileri dışındaki diğer insanların canı, kanı, namusu helal. Sadece Müslümanlar da değil. Kendileri haricindeki tüm dinleri, tüm ülkeleri böyle görüyorlar." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan şu önemli mesajı verdi: Siyonizm insanların çektiği sıkıntılara sebep olan bir mikroptur.

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