Fatih Erbakan: Seçimlerde büyük bir sürpriz yapacağız!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İnşallah seçimlerde bir büyük sürpriz daha yapacağız diye söylüyoruz ve inanıyoruz. Türkiye genelinde gerçekten de Yeniden Refah Partimize olan teveccüh ve destek bizleri çok memnun ediyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara’da bir restoranda basın ve medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Partisinin çeşitli projelerinden bahseden Erbakan, seçim ve kadın cinayetleri konularına da değindi.

'Genç teşkilat mensuplarımızın çoğunlukta olduğunu görüyoruz'

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Erbakan, parti üyelerinin yaş ortalamasının genç olduğunu, çoğu il ve ilçe kongresini tamamladıklarını söyleyerek, “Şu anda da il başkanlarımızın yaş ortalaması, büyük kongremize katılan 40 binden fazla insanın ve üyelerimizin yaş ortalamasına bakıldığında genç insanlarımızın, genç teşkilat mensuplarımızın çoğunlukta olduğunu görüyoruz” dedi.

'81 ilimizde kongrelerimizi kurduk'

“Bugün geldiğimiz noktada 81 ilimizde ve 900’den fazla ilçemizde teşkilatlarımızı kurmuş durumdayız" ifadelerini kullanan Erbakan, "600’ye yakın ilçe kongresi, 70 il kongresi ve kalan il kongrelerimizi de önümüzdeki günlerde, ay içerisinde İnşallah tamamlanacak. İl ve ilçe kongrelerimizin tamamlanmasının ardından 1'inci Olağan Kongremizi 17 Kasım 2019’da yani partimiz kurulduktan 11 buçuk ay sonra gerçekleştirdik ki bu Ankara Arena Spor Salonu’nda yaptığımız büyük kongremizin Türk siyasi tarihinin en büyük kongresi olduğunu ifade ettik” dedi.

'İnşallah şimdi seçimlerde de bir büyük sürpriz daha yapacağız'

Ülke genelinde Yeniden Refah Partisi’ne desteğin memnun edici olduğunu vurgulayan Erbakan, “Türkiye genelinde gerçekten de Yeniden Refah Partimize olan teveccüh ve destek bizleri çok memnun ediyor. Hatta geçmiş dönemde milli görüşün birinci 40 yılında rastlanmayacak düzeyde bir teveccüh ve desteği görüyoruz. 17 Kasım'da Ankara Arena’da büyük bir sürpriz yaptık.

Pek çokları böyle büyük bir kongre yapacağımızı beklemiyordu. Ama gerçekleştirdik. İnşallah şimdi seçimlerde de bir büyük sürpriz daha yapacağız diye söylüyoruz ve inanıyoruz” dedi.