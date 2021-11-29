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Siyaset Fatih Erbakan: Seçime doğru yeni ittifaklar çıkabilir
Siyaset

Fatih Erbakan: Seçime doğru yeni ittifaklar çıkabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Seçime daha yakın dönemde, 3 ay veya 6 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifak alternatiflerin ortaya çıkması mümkün” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:32:00 -
Fatih Erbakan: Seçime doğru yeni ittifaklar çıkabilir

Elazığ’da konuşan Erbakan, şunları dile getirdi: “Parti olarak yaptığımız çalışmalarda şahit olduğumuz bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Biz de diyoruz ki öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim ve seçimlere kendi başımıza, kendi ismimizle girelim. Şu anda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur ama bu tabii ki hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, bir kırmızı çizgi çekmek manasına gelmiyor. Yeni partiler kuruluyor, mevcut partilerde, mevcut ittifaklarda birtakım değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip karar vereceğiz.”

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