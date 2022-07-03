Fatih Erbakan seçim kararını duyurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Eskişehir İl Kongresi öncesinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Yerleşkesi'ndeki "Devrim Otomobili Müzesi"ni ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir 2. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Eskişehir'e geldiklerini belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Burada, Devrim otomobilinin macerası diyebileceğimiz yaşananları müze yetkililerinden dinledik. Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan Hocamızdır. 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli fabrikası Gümüş Motoru kurmuştur. İstanbul'da ve bütün baskılara, zorluklara rağmen yılda 2 bin 500 dizel motorunu bu fabrika üretmiştir. Arkasından tabi rahmetli Erbakan Hocamız 1961 yılında Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapmış. Türkiye'de yerli ve milli bir motorun üretileceğini, buna milletimizin gücünün yetebileceğini, bunun olması gerektiğini ifade etmiş. Bu sunumdan 3 ay sonra da Devrim otomobilinin üretilmesi kararı alınmış. Böylece bu üretimi teşvik ve öncülük etmiş bir zat Erbakan Hocamız."

Erbakan, Türkiye'nin üretime, istihdama, katma değerli ileri teknoloji üretimi ve ihracatına yönelik adımları atması gerektiğini vurguladı.

Merhum Necmettin Erbakan'ın, hayatını Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, üretimini, ihracatını arttırması, dış ticaret açığı veren değil, dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına adadığını anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bizler de kendisinin yolundan yürüyenler olarak aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alması, yeniden büyük ülke haline gelmesi, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması en önemli hedefimiz ve temennimizdir. Bunun için de üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomi modelinin uygulanması, katma değerli üretim ve katma değerli ihracatın ülkemizde mutlaka gerçekleştirilmesi şarttır."

"Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Bunun için de Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. 81 il, 920'den fazla ilçede teşkilatlanma, 250 bini aşan resmi üyemiz, 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz, pek çok ilde mahalle ve köy teşkilatlarımız, buna ilaveten hanım ve gençlik teşkilatlarımız sürekli arazide halkımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor. İnşallah, Yeniden Refah Partisi kendi başına hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir. Bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Üye sayımızı da en kısa sürede 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda 250 bini geçtik, 500 bine doğru adım adım gidiyoruz."

Cam kabinde sergilenen Devrim otomobilini inceleyerek direksiyonuna geçen Fatih Erbakan'a, merhum Necmettin Erbakan'ın, 1973 yılında Eskişehir Lokomotif Fabrikası gezisinde motor incelerken çekilen bir fotoğrafı hediye edildi.