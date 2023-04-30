Fatih Erbakan: Milletin değerlerini hedef alan muhalefete cevap 14 Mayıs'ta verilecek!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık." dedi.

Erbakan, partisinin Bahçelievler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

"Seçim arifesinde milletimizin inancı ile kavgalı olan, PKK'nın yöneticilerinin, FETÖ'nün yöneticilerinin ve LGBT lobilerinin desteklediği yedili masaya ülkemizin, devletimizin, milletimizin teslim edilmemesi adına son derece stratejik bir karar aldık. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık." diyen Erbakan, şöyle devam etti:

Ezanlar minareden, hoparlörden okunmasın caminin içinden okunsun. İmam hatip okulları çok fazla oldu, bunların fazlası kapatılsın. Din dersi okullardan kaldırılsın. Diyanet İşleri Başkanlığı, İnanç İşleri Başkanlığı yapılsın. LGBT'nin önü açılsın.' Allah muhafaza buyursun, eşcinsel evliliklerin önü açılsın. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eşcinsellik propagandası yapılsın. Ayasofya yeniden müze haline gelsin. İşte yedili masanın vaatleri.



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