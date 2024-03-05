Fatih Erbakan Menzil'de Seyyid Saki Hazretleri'ni ziyaret etti!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar tarikatları çirkin sözlerle hedefe koydu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Adıyaman ziyaretleri kapsamında Menzil Köyü'ne de gitti.
Erbakan, Menzil'de Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile görüştü.
Fatih Erbakan'ın ziyareti Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Ziyarete ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı mesajda; "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hz’lerini ziyaret etti." denildi.
Erbakan'ın ziyareti sosyal medyada gündem oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları, tarikat düşmanlarının son günlerdeki eylemlerine karşın Erbakan'ın Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni ziyaretini "kıymetli" bulurken, bazıları da, "siyasi hamle" olarak yorumladı.
Bununla birlikte ehl-i sünnet cemaat ve tarikat düşmanları da Erbakan'ın ziyaretini fırsat bilerek harekete geçti. Seyyid Saki Hazretleri çirkin ifadelerle hedefe kondu.