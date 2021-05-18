Fatih Erbakan: Kudüs Müslümanların kılıç hakkıdır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değindi. Yazılı bir açıklama yapan Erbakan, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri, tüm Müslümanların kılıç hakkıdır. Dolayısıyla İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır." dedi.

'Kudüs Hristiyanlar tarafından da bölüşülmek istenmektedir'

Birleşmiş Milletler'in Kudüs'ün üç dinin ortak merkezi olması yönünde baskı uyguladığına dikkat çeken Erbakan, şunları söyledi:

"BM'nin bu teklif o dönem Filistinli Müslümanlar tarafından şiddetle reddedilmiştir. Bunun üzerine İsrail, kaba kuvvetle işgallere başlamıştır. Müslüman toprağı olan Kudüs'ün sadece Yahudiler yetmez, Hıristiyanlar tarafından da bölüşülmesi istenmektedir."