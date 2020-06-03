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Fatih Erbakan, 'Kesinlikle karşıyız' diyerek tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kiralık vekil çıkışı sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:33:00 -
Fatih Erbakan, 'Kesinlikle karşıyız' diyerek tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyguladığı 'Kiralık Vekil' uygulamasını yeniden gündeme getirmesiyle ilgili olarak konuştu.

Fatih Erbakan, CHP'li Kılıçdaroğlu'nın çıkışına tepki göstererek "Siyasi parti kurup yola çıkmış, iktidar olup ülkemizi yönetmeye talip olmuş her siyasi parti, Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime girme yeterliliğini bileğinin hakkıyla elde etmelidir. Aynen Yeniden Refah Partimiz’in yaptığı gibi. Biz Yeniden Refah Partisi olarak son günlerde ‘askıda ekmek’ adetine atıfta bulunularak ‘askıda vekil’ uygulaması olarak da nitelendirilen ‘kiralık vekil’ uygulamasına karşıyız" dedi.

"Böyle bedavacılık olmaz"

Geçtiğimiz günlerde Biz10 Tv'de konuşan Erbakan, "Kiralık milletvekili söylentileri dolanıyor. Bu hoş karşıladığımız bir durum değildir. Er meydanına çıkan partilerin kendi bileklerinin hakkıyla, alın teri ile seçime girmeleri lazım. Böyle bedavacılıkla, kaçamakla olmaz. Yeni kurulan partilere çağrım şudur. Herkesin seçime girme hakkını bileğinin hakkıyla elde etmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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