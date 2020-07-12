Fatih Erbakan ittifak yapacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ittifakların doğal olduğunu belirterek seçim kararı alınmasının ardından ittifakla ilgili karar vereceklerini söyledi.

Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Fatih Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekomomisini savunduklarını hatırlattı. Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmanında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.