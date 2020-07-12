  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerde ittifak yapacaklarının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 21:41:00 - 2020-07-12 21:57:43
Fatih Erbakan ittifak yapacaklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ittifakların doğal olduğunu belirterek seçim kararı alınmasının ardından ittifakla ilgili karar vereceklerini söyledi.

Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Fatih Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekomomisini savunduklarını hatırlattı. Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmanında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.

Fatih Erbakan ve Abdurrahman Dilipak'ın sözleri Siyonist İsrail'i salladı!
Fatih Erbakan ve Abdurrahman Dilipak'ın sözleri Siyonist İsrail'i salladı!

Dünya

Fatih Erbakan ve Abdurrahman Dilipak'ın sözleri Siyonist İsrail'i salladı!

Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bedavacılık yapmayın, gelin er meydanına çıkın
Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bedavacılık yapmayın, gelin er meydanına çıkın

Siyaset

Fatih Erbakan’dan çok sert tepki: Bedavacılık yapmayın, gelin er meydanına çıkın

Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!
Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!

Gündem

Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!

Can alıcı soru: Fatih Erbakan'a saldıranlar M. Kemal, İnönü ve Saraçoğlu'na ne diyecek?
Can alıcı soru: Fatih Erbakan'a saldıranlar M. Kemal, İnönü ve Saraçoğlu'na ne diyecek?

Gündem

Can alıcı soru: Fatih Erbakan'a saldıranlar M. Kemal, İnönü ve Saraçoğlu'na ne diyecek?

Yakın koruması aşağılık hakareti yıllar sonra ilk kez anlattı: İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Erbakan'ın karşısında küçük abdestini yaptı!
Yakın koruması aşağılık hakareti yıllar sonra ilk kez anlattı: İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Erbakan'ın karşısında küçük abdestini yaptı!

Gündem

Yakın koruması aşağılık hakareti yıllar sonra ilk kez anlattı: İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Erbakan'ın karşısında küçük abdestini yaptı!

Bir araya gelecekler mi? Flaş çağrı: Erdoğan ve Erbakan...
Bir araya gelecekler mi? Flaş çağrı: Erdoğan ve Erbakan...

Siyaset

Bir araya gelecekler mi? Flaş çağrı: Erdoğan ve Erbakan...

Fatih Erbakan, 'Kesinlikle karşıyız' diyerek tepki gösterdi
Fatih Erbakan, 'Kesinlikle karşıyız' diyerek tepki gösterdi

Gündem

Fatih Erbakan, 'Kesinlikle karşıyız' diyerek tepki gösterdi

Fatih Erbakan’dan yeni açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Fatih Erbakan’dan yeni açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Siyaset

Fatih Erbakan’dan yeni açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fatih Erbakan dikkat çeken açıklama: Büyük sürpriz yapacağız
Fatih Erbakan dikkat çeken açıklama: Büyük sürpriz yapacağız

Siyaset

Fatih Erbakan dikkat çeken açıklama: Büyük sürpriz yapacağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı