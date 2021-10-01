Fatih Erbakan Hakkari'de konuştu: Bölge insanının sorunlarını biliyoruz

'Sadece seçim zamanı değil geçim zamanı da milletimizin yanındayız' düsturuyla Anadolu'yu karış karış gezen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari'ye geldi.

Hakkari' de ayağının tozuyla Yeni Mahalle'de bir açık alanda yapılan halk toplantısına katılan Erbakan, yaptığı konuşmada ''Özelikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesine geldiğimizde gördüğümüz ekonomik sıkıntıları bugün Hakkari'de de görüyoruz. Yeterli yatırımın olmaması, tabiri caizse üvey evlat muamelesinin bir yerde yapılması, burada hayvancılığın, tarımın, turizmin teşvik edilmemesi ve gereken teşviklerin yapılmaması, çatışmalar, ayrımcılık, kutuplaştırma hem ekonomik, hem sosyal hem de adalet anlamında en büyük sıkıntıları yaşayan bölgelerimizdeyiz. O nedenle bizler Milli Görüş olarak bu bölgelerde yaptığımız çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Çünkü bu bölgenin, bölge halkının kurtuluşuna sadece ve sadece Milli Görüş'ün vesile olacağına inanıyoruz. Aynen geçmişte 50 senelik tarihimizde olduğu gibi inşallah bu dönemde de ancak Milli Görüş ruhuyla bu bölge insanına ve bölgeye yaklaşabilinirse bu bölge refaha, huzura ve barışa kavuşur. Buna canı gönülden inanıyoruz . '' ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Genel Başkan Erbakan'a Genel Başkan Yardımcıları Avukat Bayram Sakartepe, Erkan İlyas Helvacı ile Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer eşlik etti.