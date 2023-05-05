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Siyaset Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?
Siyaset

Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Yeniakit Publisher
2023-05-05 22:56:00 -
Fatih Erbakan Elazığlılara sordu: Elazığlı LGBT'ciye oy verir mi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Elazığlılara 7'li masanın LGBT sevdasını anlattı.

Elazığ'da konuşan Fatih Erbakan, "Bunların hepsi LGBT’ci. Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi CHP LGBT’cidir. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının ifadeleri ortadır." dedi.

"CHP’li Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde özel LGBT merkezi açıyor." diyen Erbakan, masada yer alan diğer partilerin LGBT desteklerine de değindi:

İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı 2 sene evvel Amerika’da LGBT yürüyüşüne katlıyor. "Burada LGBT’li arkadaşlarla muhteşem bir gün yaşıyoruz" diye açıklama yapıyor. Bu LGBT'cilere Elazığlılar oy verir mi? Elbette ki vermezler. Bu HDP de LGBT’cidir. İstanbul’da LGBT’ye karşı bir miting yapıldı daha üzerinden 1 saat geçmeden HDP Genel Merkezi’nden açıklama yapılıyor; 'LGBT’ye karşı çıkmak nefret ve insanlık suçudur. Kimse LGBT’ye karşı çıkamaz' diyorlar. İşte HDP dediğin budur.

İYİ Parti'siyle, HDP’siyle ve CHP’siyle toplumun temeline ailenin yapısına, ahlakın ve maneviyatın yeni nesillerin temeline dinamit koymak olan dış güçlerin operasyonu LGBT akımlarına destek oluyor. 7’li masanın destekçilerine Cumhur İttifakı'na girmeden önce bir baktık. Kimler destekliyor bunları. Bunları PKK, Fetullah Gülen, LGBT lobileri, PYD-YPG yöneticileri, dış güçlerin en önemli yayın organlarından olan The Economist kapak sayfası yaparak 'Erdoğan’ın mutlaka devrilmesi 7’li masanın iktidar olması gerekiyor' diyor. Eğer bunlar şimdi 7’li masayı destekliyorsa bizim bu 7’li masa karşısında durmamız lazım. 

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