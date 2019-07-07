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Fatih Erbakan: 'Dindar insanlarız' diyorlar ama yeterli değil... Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İbadetlerinizi, haccınızı, dualarını Allah kabul etsin. Bize bunlar değil, bize milleti kurtaracak ibadetler lazım." dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 01:27
Fatih Erbakan: 'Dindar insanlarız' diyorlar ama yeterli değil... Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım

Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Erbakan, Türkiye'yi 17 yıldır aynı kadronun yönettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"17 yıldan beridir milletimize diyorlar ki 'Biz sizin içinizden çıkan insanlarız. Biz de sizler gibiyiz. Sizler gibi Kuran kursu tedrisatından geçtik. Sizler gibi imam hatip okullarında okuduk. Biz de sizler gibi 5 vakit namaz kılan insanlarız.' Bunları anlatıyorlar. 'Biz de sizler gibi hacca, umreye giderek ihramlı pozlar veriyoruz. Dindar insanlarız. İnançlı insanlarız' diyorlar. Bütün bunları 17 seneden beridir anlatıyorlar. ve milletimizden yüklü miktarda oylar alıyorlar. Bu saydığınız özelliklerinin hepsi birbirinden kıymetlidir. Bundan dolayı bizler de memnun oluyoruz. Elbette ki namazında, dindar olan devlet yöneticilerinin olmasını isteriz. Bütün bu ibadetlerinizi Cenabı Allah kabul buyursun. Ancak bütün bu saydığınız özellikler bizim için yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü Cenabı Allah bizlere sadece kendimizi kurtarmayı emretmiyor. Yaşadığımız ülkeyi, milleti, toplumu, bu da yetmez bütün İslam alemini, bu da yetmez Müslüman olsun ya da olmasın 7 milyar insanı kurtarmayı emrediyor. İktidarda bulunan kadroların özellikleri nedir? Bu özellikler kendilerini kurtarmaya yönelik özelliklerdir. İbadetlerinizi, haccınızı, dualarını Allah kabul etsin. Bize bunlar değil, bize milleti kurtaracak ibadetler lazım."

Erbakan'a konuşmasının ardından Bitlis İl Başkanı Ayhan Uslu tarafından bir tablo hediye edildi. Daha sonra seçime gidildi.

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 01:27
  1. Bitlis
  2. Fatih Erbakan
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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