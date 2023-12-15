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Medya Fatih Erbakan Dinamit'te sordu: Hani Hamas terör örgütüydü?
Medya

Fatih Erbakan Dinamit'te sordu: Hani Hamas terör örgütüydü?

Yeniakit Publisher
2023-12-15 01:34:00 - 2023-12-15 02:02:37

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Hamas'a "terör örgütü" denilmesine tepki gösterdi.

Erbakan Akit TV canlı yayınında Dinamit programında konuştu.

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in sorularını cevaplayan Erbakan, ümmetin izzetini ayakta tutan Hamas'a "terör örgütü" diyenleri eleştirdi.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları tarafından bırakılan esirlerin görüntülerine dikkat çeken Erbakan, "Hani Hamas terör örgütüydü? Rehineler nerdeyse biz ayrılmak istemiyoruz diyecekler." ifadelerini kullandı.

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