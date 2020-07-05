Fatih Erbakan dikkat çeken açıklama: Büyük sürpriz yapacağız

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, bugün Derince Mersincik Mesire Alanı’nda Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla piknik programı gerçekleştirdi. Programa Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, MKYK Üyesi Davut Konakçı, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mehmet Enes Polat, Genel Merkez Çevre Komisyon Üyesi Tansu Uzun, Sakarya eski Belediye Başkanı ve Marmara Bölge Sorumlusu Ulvi Çavdaroğlu, Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, Zonguldak İl Sorumlusu Basri Çayır, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Etkinlikte ilçe başkanları raporlarını sunarken, Haziran ayı itibariyle Kocaeli’nin toplam üye sayısının 4 bin 327 olduğu belirtildi.

"Ümit bizde"

İl Başkanı Mehmet Aras etkinlikte yaptığı konuşmada, “ Pandemi nedeniyle 3 aydır çalışmalarımız rölantide devam ediyor, Vites küçülttük. Bundan sonra mola yok seçime kadar çalışacağız. 81 ili tek tek dolaşarak Yeniden Refah diyeceğiz. Bir dahaki pikniği TBMM’nin bahçesinde yapacağız, hepinizi davet ediyoruz. Bu aydan sonra ceketleri, kravatları çıkaracağız. Yollara düşeceğiz. Milli görüşe seçmenleri davet edeceğiz. Bu ülkenin insanları karamsar ümit bizde. Biz illa iktidara geleceğiz demiyoruz. Ayasofya’yı milli görüşçüler açar” dedi.

Teşkilata çalışmalarından dolayı teşekkür etti

Aras’ın konuşmasının kürsüye gelen Genel Başkan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı;

Uzun bir aradan sonra tam manasıyla bir araya gelerek bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah bütün insanlığı, İslam alemini bu virüs sıkıntısından kurtarsın. Bu pandemi sürecinde bütün sıkıntılara kısıtlamalara rağmen çalışmalarını aksatmadan devam ettiren bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kritik süreçte doktorun hastanenin kapısından döndüğü, hastanın hastaneye gitmekten korktuğu bir durumda sizler kan verip can oldunuz. Ülkemiz milletimiz için canımızı da veririz; kanımızda veririz anlayışına gelen bu hareketinizden dolayı teşekkür ediyorum.

“Maddi ve manevi kalkınmayı temin etmek koşmamız lazım”

Biz her zaman ne diyoruz bizim geçmişimiz başka hiçbir siyasi partiye nasip olmamıştır. 51 senelik geçmişimiz var. Erbakan hocamızın 42 senelik mücadelesi var. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur. Bu işi Allah rızası için yapan insanlar olarak ebetteki sadece dua etmek sadece Cenabı Allah’ın yardımını beklemekle duramayız. Elbette ki Allah yanımızdadır amma sadece bunu düşünerek olduğumuz yerde oturamayız. Niçin koşmamız lazım? Cevabı maddi kalkınmayı temin etmek ve manevi kalkınmayı temin etmek Erbakan hocamızı anlamadılar. Bugün geldiğimiz durum tarih hocamızı haklı çıkarmaktadır. Herkese iş herkese aş herkese refah sağlayalım inşallah.

“Milli Görüş'ü hakim kılmak için geliyoruz”

Hiçbir seçime bile girmeden bir parti iktidara geldiği zaman yapacağı işlerin derdiyle dertleniyor. Milletin derdiyle dertleniyorum ve de şimdiden bunun çözümünü ortaya koymak için oturup çalışıyor ve bu eseri ortaya koyuyoruz. Milli Görüş'ü hakim kılmak için geliyoruz. Yönetimde adaleti, paylaşımda adaleti hakim kılmak için geliyoruz. Peygamberler asırlar boyunca ne için çalıştıysa Erbakan hocamız 42 sene boyunca ne için çalıştıysa biz de bunun için geliyoruz. Büyük kongremizde nasıl büyük bir sürpriz yapıp herkesi şaşırttıysak asıl büyük sürprizi de seçim akşamı yapacağız ve Yeniden Refah’ı iktidara taşıyacağız.