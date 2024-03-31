Fatih Erbakan CHP'nin Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partisinin genel merkez binasında saat 23:30'da konuşacağı açıklandı.
İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak için var gücüyle mücadele eden Fatih Erbakan 23:30'da seçim konuşması yapacak.
Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbakan'ın konuşma yapacağı şöyle duyuruldu:
"Milli Görüş lideri Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde saat 23.30'da 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapacaktır.
Tüm basın mensuplarımız davetlidir."
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