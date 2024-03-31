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Gündem Fatih Erbakan CHP'nin Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!
Gündem

Fatih Erbakan CHP'nin Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:39:00 -
Fatih Erbakan CHP'nin Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partisinin genel merkez binasında saat 23:30'da konuşacağı açıklandı.

İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak için var gücüyle mücadele eden Fatih Erbakan 23:30'da seçim konuşması yapacak.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbakan'ın konuşma yapacağı şöyle duyuruldu:

"Milli Görüş lideri Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde saat 23.30'da 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapacaktır.

Tüm basın mensuplarımız davetlidir."

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