Fatih Erbakan: Çare var çünkü...

Yeniden Refah Partisi'nin Malatya 1. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrenin ardından partinin lideri Fatih Erbakan, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da kıymetli kardeşlerimizle buluştuk. Malatya 1. Olağan Kongremizin başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen İl Başkanımız ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 'Sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da esnafın ve vatandaşımızın yanındayız' sloganı ile Malatya'da da kıymetli esnafımızı ziyaret ettik. Dertlerini paylaştık, taleplerini ve tekliflerini not aldık" dedi.

Partisinde bir çare olduğunu belirten Erbakan, "Çare var, çünkü Yeniden Refah var.’ diyerek umutları tazeledik. Gösterdikleri büyük teveccühten dolayı bütün esnaf kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.