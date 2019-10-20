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Fatih Erbakan: Çare var çünkü...

Yeniden Refah Partisi, Malatya'da 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrenin ardından Genel Başkan Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

20 Ekim 2019 Pazar 19:42
Fatih Erbakan: Çare var çünkü...

Yeniden Refah Partisi'nin Malatya 1. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrenin ardından partinin lideri Fatih Erbakan, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da kıymetli kardeşlerimizle buluştuk. Malatya 1. Olağan Kongremizin başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen İl Başkanımız ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 'Sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da esnafın ve vatandaşımızın yanındayız' sloganı ile Malatya'da da kıymetli esnafımızı ziyaret ettik. Dertlerini paylaştık, taleplerini ve tekliflerini not aldık" dedi.

Partisinde bir çare olduğunu belirten Erbakan, "Çare var, çünkü Yeniden Refah var.’ diyerek umutları tazeledik. Gösterdikleri büyük teveccühten dolayı bütün esnaf kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 19:42
  1. Malatya
  2. Fatih Erbakan
  3. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • hercaihercai31 dk önce
    Sayin Erdogan'dan sonra sen baskan olacaksin insallah, o yuzden Ak Partiye Numan Kurtulmus gibi gecsen iyi olur bence. Haa, Kendi partin kazanirsa o baska.
  • Yeniden Refah Partisi, Malatya'da 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.Yeniden Refah Partisi, Malatya'da 1. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.33 dk önce
    Ya gerçekleştirmeseydi ne yapardı bu halk? Yaaaa!

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