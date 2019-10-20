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Fatih Erbakan, ‘Bu gerçeğin bir kez daha altını çizmek istiyorum’ dedi ve ilk kez açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız" dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 22:11
Fatih Erbakan, ‘Bu gerçeğin bir kez daha altını çizmek istiyorum’ dedi ve ilk kez açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi milli görüşçüler olarak bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız." dedi.

Erbakan, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kayseri 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması için operasyon yapmasının en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenliğinin söz konusu olduğu yerde hükümete her türlü desteği verdiklerini belirten Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha etmek, sınır güvenliğimizi sağlamak, ülkemizin, vatanımızın korunması için bir operasyon gerçekleştirdi. Türkiye'nin sınırlarını korumak, kendi güvenliğini temin etmek için böyle bir operasyonu gerçekleştirmesi elbette ki en tabii hakkıdır." dedi.

Bu operasyonun sonuna kadar arkasında durduklarını aktaran Erbakan, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi milli görüşçüler olarak bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız. Bu gerçeğin bir kez daha altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan: Çare var çünkü...

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 22:11
  1. Kayseri
  2. Fatih Erbakan
  3. Yeniden Refah Partisi

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