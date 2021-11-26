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Siyaset Fatih Erbakan: Bu elbette dövizi yükseltiyor
Siyaset

Fatih Erbakan: Bu elbette dövizi yükseltiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “12 aylık sürede 50-60 milyar dolar bulup dış ticaret açığını finanse etmek zorundayız. Bu da 12 ay içinde 250 milyar dolarlık döviz ihtiyacı demektir ki böylesi bir talep elbette ki dövizin sürekli yükselmesine neden olmaktadır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 14:23:00 -
Fatih Erbakan: Bu elbette dövizi yükseltiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında ekonomiye değinen Erbakan, döviz kurlarının yükselmesinin sebebinin ithalata bağımlı bir ekonomi olunmasından kaynaklandığını söyleyen Erbakan, Türkiye’nin 12 ayda 193 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Erbakan, “12 aylık sürede 50-60 milyar dolar bulup dış ticaret açığını finanse etmek zorundayız. Bu da 12 ay içinde 250 milyar dolarlık döviz ihtiyacı demektir ki böylesi bir talep elbette ki dövizin sürekli yükselmesine neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Döviz kurundaki artışın hayat pahalılığı ve enflasyon anlamına geldiğini söyleyen Erbakan, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

Ülke ve millet olarak bu acı gerçeği yaşayarak görüyoruz. Döviz kurundaki artış devam ettikçe enflasyon da artmaya devam edecek. Eğer döviz kurlarındaki astronomik artış nedeniyle üç haneli enflasyon noktasına gelirsek yeni Türkiye eski Türkiye’den dahi beter bir noktaya gelmiş olacak. Eğer bu krizden çıkmak, Türk lirasının değerini korumak, enflasyondan kurtulmak istiyorsak ülkemizde üretim iklimini oluşturmamız, üretim kapasitemizi artırmamız, üretmemiz, ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı kapatmamız gereklidir. Kaynak ihtiyacımızı dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız gereklidir.

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