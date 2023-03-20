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Gündem Fatih Erbakan başvurusunu yaptı
Gündem

Fatih Erbakan başvurusunu yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 16:15:00 -
Fatih Erbakan başvurusunu yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuru yaptı.

Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarının altını çizen Erbakan, “Yine 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için bu adımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İkinci turda herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacaklarını cevaplayan Erbakan, “Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız” dedi.

Cumhur İttifakı’na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, “Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur” diye konuştu.

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