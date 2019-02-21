0553 313 94 23

Fatih Erbakan: Aracılar tüketiciyi mağdur ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, tarım ürünlerindeki fiyat artışları ve tanzim satış noktalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:51

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin gündeminde yer alan tarım ürünlerindeki fiyat artışları ve tanzim satış noktalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erbakan'ın açıklamaları:

"Aracıların komisyoncuların fırsatçılık yapması makul olmayan düzeyde kar elde etmeye çalışması elbette yanlış. Bununla mutlaka mücadele edilmelidir. Fakat aynı zamanda tarım ürünlerinin de üretim maliyetleri girdi maliyetlerine bağlı olarak son derece artmıştır.

Seraların ısınmasında kullanılan elektrik son bir senede yüzde 50 zamlandı.

Tarım ürünlerinin nakliyesinde ve ürütiminde de kullanılan mazot, dünyanın en pahalı mazotu ve bunun yüzde 70'i vergidir.

Aracılar tüketiciyi ve vatandaşı mağdur ediyor

Çoğunluğu ithal edilen gübre, tohum ve tarım aracı gibi girdiler döviz kurundaki astronomik artışa bağlı olarak muazzam birşekilde artmış ve pahalanmıştır.

Aracıların fırsatcılığı nihai tüketiciyi mağdur etmektedir. diğer taraftan girdi maliyetlerinin artışı da üreticiyi, çiftçiyi ve köylüyü mağdur etmektedir.

Ve bu girdi maliyetlerinin artışına da doğrudan doğruya devletin ekonomik politikaları sebep olmaktadır. Özet olarak malesef ki devlet; üreticiyi, çiftçiyi ve köylüyü mağdur ediyor, aracılar da tüketiciyi ve vatandaşı mağdur ediyor."

 

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:51
  1. Fatih Erbakan
  2. Türkiye
  3. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi
    1. Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi
    2. KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a..
    5. "Ülkemizin geleceği için MHP ile..
    6. Bornova Belediyesine grev kararı asıldı
    7. Akne için doğal kil maskesi ile..
    8. A Milli Basketbol Takımı'nda Slovenya..
    9. Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla..
    10. Katar uçağı Sudan'a zorunlu iniş yaptı
    11. Başkent’te “Piston" operasyonu
    12. Kolay Boşnak böreği tarifi
    13. Kulislerde bomba etkisi yapacak!..
    14. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    15. Çanakkale'deki deprem
    16. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    17. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    18. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    19. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    20. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    21. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    22. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    23. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    24. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    25. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    26. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    27. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    28. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    29. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...