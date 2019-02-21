Fatih Erbakan: Aracılar tüketiciyi mağdur ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin gündeminde yer alan tarım ürünlerindeki fiyat artışları ve tanzim satış noktalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erbakan'ın açıklamaları:

"Aracıların komisyoncuların fırsatçılık yapması makul olmayan düzeyde kar elde etmeye çalışması elbette yanlış. Bununla mutlaka mücadele edilmelidir. Fakat aynı zamanda tarım ürünlerinin de üretim maliyetleri girdi maliyetlerine bağlı olarak son derece artmıştır.

Seraların ısınmasında kullanılan elektrik son bir senede yüzde 50 zamlandı.

Tarım ürünlerinin nakliyesinde ve ürütiminde de kullanılan mazot, dünyanın en pahalı mazotu ve bunun yüzde 70'i vergidir.

Aracılar tüketiciyi ve vatandaşı mağdur ediyor

Çoğunluğu ithal edilen gübre, tohum ve tarım aracı gibi girdiler döviz kurundaki astronomik artışa bağlı olarak muazzam birşekilde artmış ve pahalanmıştır.

Aracıların fırsatcılığı nihai tüketiciyi mağdur etmektedir. diğer taraftan girdi maliyetlerinin artışı da üreticiyi, çiftçiyi ve köylüyü mağdur etmektedir.

Ve bu girdi maliyetlerinin artışına da doğrudan doğruya devletin ekonomik politikaları sebep olmaktadır. Özet olarak malesef ki devlet; üreticiyi, çiftçiyi ve köylüyü mağdur ediyor, aracılar da tüketiciyi ve vatandaşı mağdur ediyor."