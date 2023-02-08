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Gündem Fatih Erbakan AFAD’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü
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Fatih Erbakan AFAD’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü

Erbakan, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere tedarik ettikleri çok sayıdaki iş makinalarının ulaştırılması konusunda koordineli bir çalışma talep etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 07:34:00 -
Fatih Erbakan AFAD’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, AFAD Başkanlığı’nı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’den deprem bölgesiyle ilgili bilgi aldı.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, parti içerisinde kurdukları kriz masası ile AFAD’ın daha koordineli bir çalışma içerisinde olması için gerekli iletişimin sağlanması talebinde bulundu.

Erbakan, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere tedarik ettikleri çok sayıdaki iş makinalarının ulaştırılması konusunda koordineli bir çalışma talep etti.

Erbakan Gaziantep ve Kahramanmaraş’a gidiyor
Yerelde kendilerine ulaşan sorunları da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’e ileten Erbakan, kendilerinin de yarın Gaziantep ve Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceği bilgisini verdi.

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