Fatih Erbakan: 7'li masaya Türkiye'yi teslim etmek istemedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Adaylarımız sahada bütün Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bayram sonrası mitinglerimiz başlayacak. 20 günlük süre kalıyor. O sürede aday olduğumuz İstanbul 2. Bölge'ye zaman ayırmamız gerekiyor. Seçim milletimize hayırlar getirsin."

“Biz böyle bir 7'li masaya Türkiye'nin teslim edilmesine vesile olmak istemedik”

Bizim temel prensiplerimiz noktasında uzlaşma olursa ancak ittifakta yer alırız diye söyledik. Kimseyle ittifak yapmayız diye bir söz söylemedik. Milletin yararına olan prensipler noktasında mutabakat olursa ittifakta yer alırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mutabak metninde uzlaşılabileceğini söyledi. Böylece bir uzlaşma sağlanınca ittifakta yer aldık. Bir diğer sebep de karşı bloğun yapısı. Bütün sol, sosyalist, komünist fraksiyonların bir araya gelmesi. HDP, Yeşil Sol, bunların üstüne bir de PKK geldi. Gün geçmiyor ki bir PKK yöneticisi video çekip 7'li masaya destek vermesin. Biz böyle bir 7'li masaya Türkiye'nin teslim edilmesine vesile olmak istemedik."

"Seçime kendi logomuzla girmek istedik"

Bunu biz kendimiz istedik. 600 adayımızın yaş ortalaması 37. Büyük bir heyecanla kendi ismimizle, kendi logomuzla girelim, alacağımız oyu kendi gözlerimizle görelim dediler. Biz de öyle düşündük. Sonra sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik. Kendileri de gayet makul karşıladılar. Vekil sayılarıyla ilgili görüşmeler olan bir durum. Ancak bütün teşkilatlarımız kendi listemizle girerken genel başkan ya da birkaç arkadaşın AK Parti listesinden girmesi uygun olmazdı. Bizim de partinin başında kendi listemizden girmemiz daha doğru olur dedik. Bir başka partinin oyuyla seçilmek, kendi oyunuzla seçilmekle aynı olmuyor. O da benim çok sıcak baktığım bir şey değil.

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İlkbaharda ve geçen aralık ayında yaptırdığımız anketlerde yüzde 8 ila 9 oranında oy aldığımızı gördük. Bu anket firmalarının yaptığıyla bizimki arasında ciddi bir fark var ama zaten kendimiz de girsek baraj problemimiz olmayacaktı. Yeniden Refah Partisi'nin büyük bir süpriz yapacağını biliyorduk. Ancak bu ittifakla birlikte ciddi bir sinerji olacağını ve daha da yüksek oy alacağımızı düşünüyoruz. Şöyle ki; Ak Parti'deki milletvekili adaylarına ya da onların yanlışlarına tepki gösterip sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenin oyunu alma imkanımız olacak. Çünkü Cumhur İttifakı çatısı altında olmamız sebebiyle onların da bize sıcak bakmalarına sebep oldu. Bir de baraj endişemiz yok desek de seçmende böyle bir endişe seziyorduk. Onların da bu endişesi ortadan kalktı Cumhur İttifakı'na katılınca."

Parti programından bazı görüşler ve söylemlerle ilgili tartışmalar oldu. Bunlar Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolü içine konulmuş söylemler değil. Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması halinde HÜDA-PAR'ın parti programındaki tartışılan hususlar uygulayacak manasını taşımıyor. HÜDA-PAR herhangi bir terör eyleminden dolayı yargılanan, ceza almış yönetim kadrosundan kimse yok. Dolayısıyla terörle bağlantılı olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil. Özellikle doğu ve güneydoğuda bir güç olarak HÜDA-PAR'ın bulunmasını Sayın Cumhurbaşkanı arzu etti. HDP ve PKK'ya karşı sandık güvenliği için denge unsuru olarak ittifakta yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bir faydası olabilir.

Parti tabanında eleştirdiler

81 il başkanımız ve tüm teşkilatımız kararımızın arkasında. Bizimle birlikte yol yürümeye devam ediyorlar. Stratejik, hayati öneme sahip bir karar alındı. Biz kendimiz çıkıp bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunlar AK Parti tarafından da imza altına alınmış, bir mutabakat sağlanmış. Böyle bir noktada illa bunları bizim yapmamız gerekiyor demek bize uymaz, milli görüşe uymaz. Mutalak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bizim olmamız lazım diye bir hırs doğru olmaz. Milletin derdine kim derman olacaksa onunlayız. BAKANLIK İSTİYOR MU? Bakanlıktan ziyade arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde yapıcı bir muhalefeti Meclis'te devam ettirelim diye düşünüyoruz. Doğrudan doğruya hükümetin içerisinde görev alma düşüncemiz şu aşamada yok. Teklif gelirse değerlendirilebilir. Ekonomi, enerji alanlarında tecrübeli arkadaşlarımız var."