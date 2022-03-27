Fatih Erbakan: 54. Hükümet döneminde uygulanan sistemi geri getireceğiz!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidara geldiğimizde denk bütçeyi ayarlayacağız ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceğiz" dedi.
Partinin Ankara 2. Olağan Kongresi, Mamak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin belirlenmesinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.
'Milyonlarca kişi sosyal yardıma muhtaç'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardıma muhtaç olduğunu savundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paylaştığı veriler üzerinden Türkiye'deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, verilerin Türkiye'de insanların yaşadığı geçim sıkıntılarını ortaya koyduğunu ileri sürdü.
'Havuz sistemini geri getireceğiz'
Yaşananların temel sebebinin "faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarımı ve israf" olduğunu iddia eden Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçeyi ayarlayacaklarını ve 54. Hükümet döneminde uygulanan havuz sistemini geri getireceklerini kaydetti.
Kongrede il başkanlığı için tek aday olan İsmail Baykal, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı seçildi.