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Siyaset Fatih Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi...'
Siyaset

Fatih Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleriyle doludur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 09:17:00 -
Fatih Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi...'

Erbakan, yeniden belde statüsü kazanan ve 3 Temmuz'da seçim yapılacak Orta ilçesine bağlı Dodurga meydanında düzenlenen mitingde, Anadolu'da gezdikleri yerlerde hep söylediği bir şey bulunduğunu dile getirdi.

Bir kimsenin işe alınacağı zaman kendisinden öz geçmiş, herhangi bir inşaat taahhüt işi verilecek kişiden referans istenildiğini belirten Erbakan, "Geçmişine, referanslarına, CV'sine bakıyorsunuz. Peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referansları, bu iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? Bu noktada Yeniden Refah Partisi'nin sahip olduğu Milli Görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık şekilde göreceksiniz. Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleriyle doludur" diye konuştu.

Dodurga'nın 3 Temmuz Pazar gününden itibaren Milli Görüş belediyeciliğinin ne olduğunu göreceğini söyleyen Erbakan, bütün altyapı ve belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde yapacaklarını ifade etti.

Milli Görüş'ün "tekeden süt çıkarmak" demek olduğunu aktaran Erbakan şöyle konuştu:

"Merkezi hükümet başka da olsa bu hizmetlerimizi Milli Görüş belediyeciliği anlayışıyla, ruhuyla gerçekleştirmemiz mümkün. Bununla beraber et ve süt üretim tesislerinin kurulması, buradaki projelerimizden bir tanesi. İçme suyu tesisinin kurulması, bununla birlikte imar planındaki eksiklikleri ve yanlışları düzelteceğiz. Halihazırdaki imar parsellerindeki değişiklikleri, birleştirmeleri ve ifraz işlemlerini tamamlayacağız ve böylelikle Dodurga halkına konut yapma imkanı sağlayacağız. Konut yapma problemini ortadan kaldıracağız. Tarihi mirasa, manevi mirasa sahip çıkacağız. Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, yandaşları zengin etmeden bütün hizmetleri en seri şekilde Dodurgalılarla buluşturacağız. Allah, Milli Görüş'ün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini Dodurga'dan pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin."

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Yorumlar

Ali

Milli görüşün öyle ama senin öyle değil partinin içerisi Şia dolu. Peygamber efendimizin kıymetli ehlibeytine atılan iftiralara maalesef sessiz kalınıyor. Kusura bakma kardeşim sen sadece mirasyedi'sin babanın ismini kullanıyorsun yoksa seni kimse umursamaz.

MİRASYEDİ FATİH SENDEN MÜCAHİT OLMAZ

KARDEŞLERİNİN HAKKINI VE MÜSLÜMANLARIN MİLLİ GÖRÜŞE BAĞIŞLADIĞI MERHUM ERBAKAN HOCAMIZIN ŞAHSI ADI ALTINDAKİ MÜLKLERE NEDEN SAHİP ÇIKIYORSUN. yasal boşluklardan yararlanıp kendi himayene aldın ve yeni parti kurup oraya kaydırdın mülkler ganimet değildir sana ait hiç değildir. HAKTAN HUKUKTAN BAHSEDİYORSAN ADALETTEN, ADİL GÖRÜŞTEN BAHSEDİYORSAN BU HUSUSTA GEREĞİNİ YAPMAN GEREKİR. MUŞLUADAM
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