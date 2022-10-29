Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda gemiyle ilgili “Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız” ifadesi kullanıldı.
Karadeniz’deki enerji arama ve tarama çalışmaları çerçevesinde Sakarya Gaz Sahası’nda 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı. Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği bölgede 2023’ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı” açıklamalarında bulundu.
Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.