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Gündem Fatih çalışmalara son verdi! Zonguldak'a demirledi
Gündem

Fatih çalışmalara son verdi! Zonguldak'a demirledi

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini tamamlayan Fatih Gemisi, Zonguldak'ta Filyos Limanı'na demirledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:59:00 -
Fatih çalışmalara son verdi! Zonguldak'a demirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul’dan Trabzon’a yolcu edilen, 30 Haziran günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz itibarıyla sondaj faaliyetlerine başladı.

405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih’in, Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cumartesi günü Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih’in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu.

Filyos Limanı'na demirledi

Fatih Sondaj Gemisi, lojistik üssü olan Filyos Limanı yakınlarına demir attı. Limana yakın yere konumlanan gemi, yaklaşık bir ay boyunca yapılacak bakım ve hazırlık safhalarının ardından Sakarya Gaz Sahası’na hareket edecek. Geminin, Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kentin turistik beldelerinden olan Filyos’ta, vatandaşlar deniz kıyısına gelerek devasa gemiyi izledi. Geminin yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı’nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna1 bölgesinden dönen Fatih Gemisi’ne lojistik destek sağlanıyor. TPAO üssünde de çalışmalar son hızıyla sürüyor.

 

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