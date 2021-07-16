Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın nerede yakalandı?

Fatih Aydın kimdir? Gelen son dakika haberine göre; Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından bu kez ağabeyi Fatih Aydın, gözaltına alındı. Tosuncuk'un abisi olan Fatih Aydın'ın nerede yakalandığı merak ediliyor.

Fatih Aydın nerede yakalandı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından aranan Fatih Aydın'ın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafede bulunan Canelones bölgesinde bir adreste yaşadığını tespit etti.

Fatih Aydın kimdir?

Fatih Aydın Çiftlikbank'ı kurup yatırımcılarını dolandıran Mehmet Aydın'ın abisidir. Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Uruguay Federal Polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılırken, Aydın'ın Türkiye'den giden özel bir ekip tarafından getirileceği ve işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.

Mehmet Aydın kimdir?

Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu Mehmet Aydın’ın Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamlayan Aydın, bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı.

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü. "Nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.