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Gündem Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kim kaç yaşında?
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Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kim kaç yaşında?

Fatih Aydın suçu ne? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı. Peki, Fatih Aydın kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:07:00 -
Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kim kaç yaşında?

Çiftlikbank olayıyla gündeme gelen ve birkaç ay önce Türkiye’ye iade edilen Mehmet Aydın’ın ağabeyiyle ilgili süreç başladı.

Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kim kaç yaşında?

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.

Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın hayatı mesleği gibi detaylar hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

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