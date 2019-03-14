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Fatih Atay, Başak Koleji’ni ziyaret etti

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, Aydın Özel Başak Koleji’ni ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Fatih Atay, Başak Koleji’ni ziyaret etti

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, Aydın Özel Başak Koleji’ni ziyaret etti.


Meclis üyesi adayları ile birlikte öğretmen ve öğrenciler sohbet eden Atay, her sene binlerce ziyaretçisi olan Tales Matematik Müzesi’ni gezdi.


CHP’li Atay, ”Sevgili çocuklar, bugün burada sizlerle olmaktan gayet mutluyum. Gözlerinizin içi gülüyor. Öğretmenleriniz sizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için elinden geleni yapıyor. Onlara minnettarız.31 Mart Yerel Seçimleri var yaşadığımız kentte, kenti yönetenlerin seçildiği bir seçim. Belki evde aileniz konuşurken duymuşsunuzdur. Ben Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediye Başkan Adayıyım ve size çok güzel iki müjdem var çocuklar. Eğer seçimi kazanırsam; çocuklarımızın merak duygularını ateşleyip onların hayal güçlerini, yenilikçiliklerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceği hem eğlenip hem öğrenebileceği ‘Çocuk Müzesi Eğitim Kampüsü’ sizlerin hizmetine sunacağız. Ayrıca; Efeler ilçemizin tarihinin geçmişten bugünümüze, zaman tünelinde ilerler gibi sergilendiği, Efeler’i Efeler yapanların şahsiyetlerinin ve eserlerinin yaşatıldığı, geçmiş yılları hatırlatacak ve Efeler’i en iyi şekilde tanıtacak ‘Kent Müzesi’ açacağız. Unutmayın; geçmişi anlamak geleceği planlamanın anahtarıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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