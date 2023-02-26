Fatih Arda İpcioğlu, Türk kayak tarihinde yeni bir sayfa daha açtı

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Fatih Arda, 50 sporcunun katıldığı final turunu 93 metrelik atlayışı ve 120.1 puan ile 21'inci sırada tamamlayarak finale kaldı.

Ay-yıldızlı kayakçı, finalde ise 87 metrelik atlayışı ve toplam 220.8 puan ile organizasyonu 29'uncu sırada tamamladı.

Milli sporcuyu elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Böylesine büyük bir organizasyonda final yarışan sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.