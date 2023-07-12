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Medya Fatih Altaylı’yı yerinden hoplatan gelişme! Ne o, zoruna mı gitti koçum
Medya

Fatih Altaylı’yı yerinden hoplatan gelişme! Ne o, zoruna mı gitti koçum

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:32:00 -
Fatih Altaylı’yı yerinden hoplatan gelişme! Ne o, zoruna mı gitti koçum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur” şeklindeki son derece makul çıkışı, Fatih Altaylı’yı yerinden hoplattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur” şeklindeki son derece makul çıkışı, Fatih Altaylı’yı yerinden hoplattı. Söz konusu çıkışın “kaygı verici” olduğunu iddia ederek “Laiklik elden gidiyor” yaygarasına bel bağlayan Altaylı, kişisel web sitesinde yayınladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Yusuf Tekin’in tartışmalı bir kimlik olduğu benim açımdan aşikardı. 

(…) Milli Eğitim bakanı çıktı ve karma eğitimle ilgili herkesin sinirlerini zıplatan ve iktidarın amaçları konusunda çoğunluğu kaygılandıran bir açıklama yaptı.”

 
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