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Gündem

Fatih Altaylı'ya o partiden çok sert tepki! 'Bunu yapan ahlaksızlıkta adam arayandır'

MHP'li Cemal Enginyurt ve İzzet Ulvi Yönter, dün ekranlara gelen Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı'ya ve konuk olarak katılan Meral Akşener'e tepki gösterdi.

2020-04-29 15:20:00 - 2020-04-29 16:01:39
Fatih Altaylı'ya o partiden çok sert tepki! 'Bunu yapan ahlaksızlıkta adam arayandır'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Fatih Altaylı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Teke Tek programına konuk etmesine tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt, "Meral Akşeneri karşısına almış, seviyesiz, üslupsuz tarzıyla "it ürür,kervan yürür" deyimiyle, ülkücülere hakaret eden Fath Altaylı, doğru diyorsun. Seni dinlerken, söz tam da yerini buldu "İT ÜRÜR, BOZKURT YÜRÜR" yazıklar olsun sana Altaylı. Meral'e şirinlik, sana palyaço gibi yakıştı" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ise, "Fatih Altaylı’nın Bozkurtu it görmesi çürümüş cibiliyet ve zihniyetinin şahsına tertip ve tezgahıdır! İnsan baktığı gibi görür, gördüğü gibi de olurmuş. Teke Tek olmuş kakara kikiri, Altaylı olmuş makara kukara...Bozkurt ile iti ayıramayan, ahlaksızlıkta adamlık arayandır" paylaşımını yaptı.

 

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Yorumlar

sincanlı

enginyurt sana bir tüyo vereyim 28 subat dönemlerinde yine böyle ..liğin zirvesinde dolaşıyordu rahmetli hasan karakaya ağbi ona çapı geniş şekilde bir şişe hediye etti sesi kesildi yani şişeyi gönder ona
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ReceP

BU BOZUK FATİH KADAR YALAKASINI, GÖRMEDİM. BİRKAÇ HAFTADIR PROGRAMINA ÇIKARDIKLARINA DİKKAT EDİN ANLARSINIZ. İSMİNE YAZIK SANA HİÇ YAKIŞMIYOR.
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