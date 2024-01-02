Fatih Altaylı'ya "İktidarsızsın tedavi ol istersen" hatırlatması
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Taceddin Kutay, Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde bırakan şahsa sahip çıkan Fatih Altaylı'ya çok konuşulacak bir cevao verdi.
Gazze'ye destek yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
Fatih Altaylı, provokatöre sahip çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Altaylı, "Eline sağlık" ifadelerini kullandı.
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Taceddin Kutay ise Fatih Altaylı çok konuşulacak bir yanıt verdi.
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Taceddin Kutay, "İktidarsızsın, tedavi ol istersen" diyen sevgilisini golf sopasıyla döven vandallara yaraşır bir yorum... Ben buna değil, bunu baş köşelerde ağırlayanlara şaşırıyorum" dedi.
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