Fatih Altaylı’nın TOGG hazımsızlığı bitmiyor!

Gazeteci Fatih Altaylı, otomotiv sektöründe iktidarın aldığı kararları eleştirerek "Aptalca korunan sektör gelişemez. Türkiye geçmişinden asla ders falan almıyor." dedi.

"Gençler bilmez, Türkiye’de 1990’lı yılların ortasına kadar otomobil ithalatında büyük kısıtlamalar vardı." diyen Altaylı, "ilk kez Koç ve Oyak’ın istemediği şey oldu, 1990’ların tam ortasında Avrupa ile gümrük duvarları yıkıldı. Eğer gümrük birliği olmasa idi, otomotiv sanayii hâlâ duvarlar ile korunuyor olsa idi muhtemelen dünyanın en ilkel otomobillerine binmeye devam edecek, bunlardan birkaçını Mısır, Suriye, Irak ve Afganistan’a satabilirsek ihracat yaptık diye mutlu oluyor olacaktık." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye otomotiv sanayinin 55 yıllık yolculuğundaki bu olan bitenden hiç ama hiç ders almamış.

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Bugün hâlâ yerli elektrikli otomobilini gümrük duvarları arkasında güçlü tutabileceğini zannediyor.

Ve bilerek veya bilmeyerek aslında kendi ürettiği aracın önüne kesiyor.

60 yıldır öğrenememişiz ki, korunan sektör değil, teşvik edilen sektör gelişir.

Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığı yıl olan 2022 yılında Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatı toplam 6 milyar 800 milyon dolar.

Türkiye’nin 6,8 milyar dolarlık hi-tech ürün ihraç ettiği yıl Çin 769, ABD 166, Almanya 223,5, İngiltere 72,7, İspanya 32,9, Hollanda 92, Kore 99, İsviçre 78, Avusturya 27 milyar dolarlık yüksek teknoloji ürün ihracatı yapmış.

Diyeceksiniz ki, “Bizi bunlarla mı karşılaştırıyorsun?”

Peki bizi biraz daha az gelişmiş ülke gibi gördüklerimizle karşılaştırayım.

Aynı yıl Meksika 85,9, Malezya 66,2, İrlanda 35, Çekya 45, Tayland 45, Polonya 28,2, Filipinler 41,2 sıkı durun Vietnam 122 milyar dolar yüksek teknoloji ürünü ihracatı gerçekleştirmiş. Slovakya’nın bile yüksek teknolojiye sahip ürün ihracatı 8 milyar dolar ile bizden fazla.

Biz diğer Ortadoğu ülkelerinden ve benzemeye çalıştığımız Arap ülkelerinden iyiyiz ama o kadar."