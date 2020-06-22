Fatih Altaylı'nın programındaki sözleri nedeniyle 'Şov yapıyor' diye eleştirilmişti! Dr. Serdar Savaş yeniakit.com.tr'de hakkındaki eleştirilere cevap verdi

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Dr. Serdar Savaş, katıldığı bir televizyon programından sonra hakkında yapılan eleştirileri değerlendirdi. "Sınavlara kadar geçen süre zarfında ben öğrenci kardeşlerimle duygusal bir bağ kurdum." diyen Dr. Savaş, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yakınlarını kaybedenler ve sınavdan endişe duyanlar sürekli beni aradı. Ben yavrularımın derdi ile dertlendim. Tartışma yaşanan ve bazı kişiler tarafından eleştirilmeme sebep olan programa yavrularımın bu dertleriyle çıktım. Bir noktaya geldikten sonra da kontrolümü kaybettim. Benim üslubuma hiç yakışmadı ama yarın yine olsa yarın da aynısını yapardım. Ben yavrularımın göz göre göre ölüme gönderilmesini kaldıramıyorum." ifadelerini kullandı.

'Gençlerle ilgili sözlerimi kırparak servis ettiler'

Geçmişte 'Koronavirüs gençlere zarar vermez' ifadelerini kullanması sebebi ile de eleştirilen Dr. Serdar Savaş, sözlerinin kırpıldığını belirterek şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınında risk grubu beş artı birdir. Birincisi 65 yaş ve üzerinde olanlar. Yaştan bağımsız olarak ise kanser olanlar, ileri derecede kalp rahatsızlığı olanlar, ileri derecede solunum yolu bozukluğu yaşayanlar, ileri derecede diyabeti olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar risk grubundadır. Ben en başından beri bunu söylüyorum. Ayrıca 0-20 yaş arasında ölüm riski milyonda bir ve 20-40 yaş arasındaki kişilerin ölüm riski de yüz binde birdir. Ben 'Koronavirüs gençlere zarar vermez' derken az önce söylediğim beş artı bir risk grubunu ayrı tuttum."

'Ben üç ay önce de 50 bin kronik rahatsızlığı olan yavrumuza dikkat çekmiştim'

"Ben sınav ertelenmeli, sınav yapılırsa gençlerimizin ölümüne sebep oluruz derken 50 bin kronik rahatsızlığı olan yavrularımın korunması için bu çağrıyı yaptım. Şimdi üç ay önce hiçbir sağlık problemi olmayan gençlerimiz için verdiğim oranı ortaya çıkartmışlar. Halbuki ben o gün de kronik rahatsızlığı olan yavrularımıza ayrıca dikkat çekmiştim."