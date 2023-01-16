Fatih Altaylı'dan şok "Kılıçdaroğlu" iddiası! "CHP’li bir dostum söyledi" deyip bombayı patlattı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecini başlatmayı planladığı sürecin başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Ancak aday belirleme sürecini başlatmadan önce, zannederim bir, 'hasar tespit komisyonu' kurma sürecini başlatıp, Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının yarattığı tahribatı belirlemeleri gerekecek.

Bu da aday belirleme sürecini başlatmak için başlatılacak süreci biraz olsun geciktirebilir. Ancak çok da uzun bir süreye gerek yok" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na özel olarak hazırlanan rapora işaret eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Raporda çok net biçimde, 'Parti genel başkanları, Yapılanma Süreci’nde, ‘Geçiş Süreci Karargahında’ yer almalı ve bu sürece ilişkin çalışmalarda temel politikaların korunması ve, ‘İlkeli sınırlar içinde’ kalınması sağlamalıdır” diye yazıyor.

Hemen altında ise daha kuvvetli bir vurgu ile, 'Parti başkanları mutlaka Meclis içinde yer almalı ve siyasetin yönetilmesini sağlamalı ve ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve uluslararası ilişkilere ait konulara ve meselelere odaklanmalıdır. Diğer bir ifade ile parti liderleri kesinlikle meclisin içinde olmalıdır' deniliyor.

Bana bu raporu ileten CHP’li dostum, 'Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi' diyor."