Fatih Altaylı'dan skandal sözler! Fethi ve işgali aynı kefeye koydu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aynı internet sitesinin yazarı Murat Bardakçı’nın Ayasofya’nın “kılıç hakkı” olduğu için tüm tasarruf hakkının Türkiye’de olduğunu bildirdiği sözlerine tepki gösterdi.

Fethi ve işgali bir tutan Altaylı, İsrail'e akıl verdiği yazısında, "Murat Bardakçı dostum, Ayasofya ile ilgili uzun müddettir yazdığı tüm yazılarda “kılıç hakkı” meselesini öne çıkarır. Haklıdır da. Ayasofya, Türkiye’nin toprakları içindedir, bize Osmanlı’dan kalmıştır ve Osmanlı tarafından camiye çevrilmiş, 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Kiliseden çevrilmiş de olsa, İstanbul’daki en eski İslam mabedidir. Ancak yine de 'kılıç hakkı' söylemine fazlaca sarılmamak gerekir. Çünkü yarın öbür gün İsrail devleti de aynı gerekçe ile ülke toprakları içinde bulunan tüm Müslüman ibadethanelerini 'Biz buraları savaşarak aldık. Bu da bizim kılıç hakkımız' diyerek kapatmaya kalkışabilir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Altaylı, "O yüzden kılıç hakkı demektense, 'Burası zaten 481 sene cami idi kardeşim' demek daha doğru bir gerekçe olabilir." iddiasında bulundu.

Altaylı, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Ama orijinali kiliseydi' diyenlere de Kurtuba Camii’nin İspanyollarca katedrale çevrilmesini örnek gösterebiliriz. Ayasofya’dan yaklaşık 150 yıl sonra inşa edilmiş olan bu camii de yapımından 500 yıl sonra Endülüs Emevi Devleti’ni yıkan İspanyollar tarafından katedrale çevrilmişti."