Fatih Altaylı'dan polise ağır küfür!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır hakaretlerde bulundu.

Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi.

TGRT Haber'in aktardığına göre görevini yapan polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de s... hepsini de s..." sözleriyle hakaret etti.