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Medya Fatih Altaylı’dan olay çıkış
Medya

Fatih Altaylı’dan olay çıkış

Yeniakit Publisher
2023-06-26 14:16:00 -
Fatih Altaylı’dan olay çıkış

Fatih Altaylı, İYİ Parti’ye en büyük zararı veren kişinin Meral Akşener olduğunu belirtti.

Fatih Altaylı, İYİ Parti’ye en büyük zararı veren kişinin Meral Akşener olduğunu belirtti. Kişisel web sitesi fatihaltayli.com.tr’deki yazısında “Akşener’in iyi bir siyasetçi mi yoksa kötü bir siyasetçi mi olduğunu anlamakta çok zorlanıyorum. Ve gördüğüm kadarı ile Akşener’in iyi bir siyasetçi olmasının önünde tek bir engeli var. Öfke kontrolü” ifadelerini kullanan Altaylı, özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti, Türk siyasetinin en istikrarsız siyasi partisi. Oy oranları birkaç ay içinde yüzde 20 ila yüzde 9 arasında gidip gelme potansiyeline sahip. Mart ayında yüzde 19 iken, Mayıs ayında yüzde 9 olabiliyor. Tam “Parti bitti artık iflah olmaz” derken yükseliyor, tam “Ana muhalefet olacaklar galiba” diye düşünülürken birdenbire baraj altı kalma tehlikesi yaşamaya başlayabiliyor.

Bunda parti içindeki güç mücadelesi, parti mensuplarının bir bölümünün yüksek egosunun bastırılamıyor olması etkili oluyor ve bu süreçte partiden kopuşlar yaşanıyor. Ancak ilginçtir, bu kopuşlar partiye çok da büyük zarar vermiyor.

Partiye en büyük zararı veren ise partinin kurucusu, en büyük gücü, oy mıknatısı olan kişi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener.

Akşener’in iyi bir siyasetçi mi yoksa kötü bir siyasetçi mi olduğunu anlamakta çok zorlanıyorum.

Ve gördüğüm kadarı ile Akşener’in iyi bir siyasetçi olmasının önünde tek bir engeli var.

Öfke kontrolü.”

 

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